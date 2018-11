Poliisi: Naisia huijattiin Suomeen prostituoiduiksi – rikolliset käyttivät hyväksi kielitaidottomuutta ja turvattomuutta

Kotimaa

Poliisi: Naisia huijattiin Suomeen prostituoiduiksi – rikolliset käyttivät hyväksi kielitaidottomuutta ja turv

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös seksin ostajia epäillään rikoksista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy