Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Pelottava numerosarja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Polttoaine

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei kannata leikkiä, että ydinvoimasta voisi luopua.

En tiedä,

http://www.tekniikanmaailma.fi