Tiistai on ollut syksyn kylmin päivä – Sallassa mitattu –21 astetta

Tiistai on ollut syksyn kylmin päivä – Sallassa mitattu –21 astetta Nyt toistetaan : Vielä pari päivää pakkasta – torstaina sää lämpenee ja tuuli nousee 27.11. 12:42

Sää Lämpötilat ovat sukeltaneet alaspäin tiistaina.

Tiistaipäivä on ollut syksyn kylmin päivä tähän mennessä.



Foreca kertoi hieman ennen puoltapäivää Twitterissä, että Naruskan kylässä Sallassa on mitattu –21,0 asteen lämpötila.

Lisäksi Forecan mukaan esimerkiksi Savukoskella on mitattu –18 astetta, Nuorgamissa –16,3, Kemijärvellä –15,5 ja Inarissa –15,3.







