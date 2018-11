Kotimaa

Omistatko Glivarp-pöydän? Ikea: Lopeta käyttö ja palauta

27.11. 10:05

Takaisinveto Ikea on ilmoittanut vetävänsä myynnistä Glivarp-ruokapöydän.

Ikea pyytää Glivarp-ruokapöydän ostaneita asiakkaitaan lopettamaan sen käytön ja palauttamaan pöydän Ikeaan. Tuotteen takaisinvedon syy on se, että lasisen pöydän jatkopalalla on putoamisriski.



Ikea ilmoittaa saaneensa asiakkailta ilmoituksia siitä, että Glivarp-ruokapöydän jatkopala on irronnut uriltaan ja sen vuoksi pudonnut.



Valkoisesta lasista valmistetun ruokapöydän ostaneita kehotetaan palauttamaan tuote lähimpään Ikea-tavarataloon täyttä hyvitystä tai korvaavaa, vastaavanlaista tuotetta vastaan. Palautus ei edellytä ostokuittia.