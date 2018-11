Kotimaa

Vika iski pääkaupunki­seudun juna­liikenteeseen – matkustajia ohjataan busseihin

Vika iski pääkaupunki­seudun juna­liikenteeseen – matkustajia ohjataan busseihin

27.11. 8:27

Junaliikenne Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä on tiistaiaamuna viivästyksiä.

VR tiedotti aamulla, että A-junat Helsingin ja Leppävaaran välillä on peruttu ratajärjestelmävian vuoksi. Matkustajia on ohjattu Huopalahden ja Leppävaaran välillä HSL:n bussilinjoille.



Matkustajia pyydetään varautumaan viivästyksiin sekä yksittäisiin I- ja P junien perumisiin.



Sekä HSL:n että VR:n viestinnästä kerrottiin puoli yhdeksän aikaan, että liikenteenohjausjärjestelmän vika on saatu korjattua.



HSL:n mukaan liikenne alkaa tasaantua ja on kunnossa arviolta noin kello 10 mennessä.



Lisätty kello 8.34 tiedot vian korjaamisesta.