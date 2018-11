Kotimaa

Vielä pari päivää pakkasta – torstaina sää lämpenee jälleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sää on enimmäkseen poutainen. Itäosassa ja länsirannikolla paikalliset, heikot lumisateet ovat mahdollisia. Pohjoisluoteinen tuuli heikkenee.Päivällä pakkasta on monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa 3 – 6 astetta, pohjoisosassa 6 - 10 astetta. Itä-Lapissa ja selkeillä alueilla on paikoin kylmempää.Keskiviikkona pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sää on enimmäkseen poutainen. Lounaistuuli on puuskaista ja voimistuu kohtalaiseksi.Päivällä pakkasta on maan länsiosassa 0 – 5 astetta, itäosassa ja Lapissa 5 - 10 astetta.Torstaina sää on pilvinen ja etenkin maan pohjoisosassa tulee paikoin sateita. Lounaistuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskissa monin paikoin kovaa. Läntisillä merialueilla voi olla myrskypuuskia.Päivälämpötila on maan länsiosassa 0 – 3 astetta ja itäosassa nollan vaiheilla. Lapissa lämpötila vaihtelee etelän nollan vaiheilta pohjoisen 10 pakkasasteeseen.