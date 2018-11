Kotimaa

Humalainen mies kolasi lunta pihalla alapää paljaana – Naapurin vilauttelu oli viimeinen pisara lapsiperheelle

käräjäoikeus on tuominnut keski-ikäisen miehen sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta ja vahingonteoista, jotka kohdistuivat hänen naapureihinsa. Vastaaja sekä asianomistajina toimiva pariskunta ja heidän lapsensa asuivat tekojen aikoihin samassa paritalossa.Pariskunta kertoi käsittelyssä, että naapuri oli aiheuttanut heille häiriötä pidemmän aikaa. Tilanne oli kuitenkin pahentunut vuonna 2014, ja viimeinen niitti tuli vuonna 2016.äiti oli tullut illalla seitsemän aikaan kotiin lastensa kanssa. Hän oli palannut sisältä autolle hakemaan unohtuneita tavaroita, kun hän oli nähnyt naapurin kolaamassa pihalla. Tällä oli ollut päällään ainoastaan fleece-takki eikä lainkaan housuja. Naapuri oli vaikuttanut päihtyneeltä. Perheenäiti oli mennyt välittömästi sisälle ja soittanut poliisille, koska alueella liikkui tuohon aikaan paljon lapsia.Kun hän oli mennyt ulkoiluttamaan koiraa kaksi tuntia myöhemmin, naapuri oli ollut täysin alasti rappusillaan.Perheen isä oli tullut kotiin vaimonsa jälkeen ja nähnyt naapurin pyllistelemässä pihalla ilman housuja. Hänen kertomuksensa mukaan vaimo oli ollut tapahtuneesta järkyttynyt. Tapauksen jälkeen perhe päätti muuttaa pois ja myydä kotinsa.kävi muuton jälkeen tasaisin väliajoin tarkistamassa asunnon kunnon. Yhdellä käynnillä he olivat huomanneet, että ilmalämpöpumppu oli rikottu. Myös sähköjohdot oli revitty heidän puoleltaan taloa sekä pisto- ja jakorasiat lyöty rikki. Paikalla olleet kengänjäljet johtivat suoraan naapurin ovelle. Myös perheen asunnon sulakkeita oli rikottu niin, että osa asunnosta oli pimeänä. Lisäksi liiketunnistin ja ovikello oli hajotettu. Vahingonteot tapahtuivat kahden kuukauden aikana.Asianomistajat kertoivat, että ongelmat naapurin kanssa olivat alentaneet asunnon kauppahintaa, sillä he olivat sanoneet avoimesti ostajaehdokkaille poismuuttonsa syyn.tuomittiin 75 päiväsakkoon, mikä tarkoittaa hänen tuloillaan 1 800 euroa. Lisäksi hän joutui korvaamaan asianomistajille aiheuttamistaan vahingoista noin 300 euroa sekä maksamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa.Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen on mahdollista hakea valituksella muutosta hovioikeuden kautta.Oletko sinä joutunut hankaluuksiin naapurisi kanssa? Ota kantaa kommenttikenttään!