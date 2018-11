Kotimaa

Pelti rytisi ketjukolarissa Kuopion moottoritiellä – poliisi varoittaa vaarasta tapahtumapaikalla

Pelti rytisi ketjukolarissa Kuopion moottoritiellä – poliisi varoittaa vaarasta tapahtumapaikalla 26.11. 10:59

Liikenneonnettomuus Valtatie 5:llä, Kuopion eteläpuolella, etelään menevällä ajoradalla on tapahtunut kolmen auton ketjukolari kello 10.29 aikaan.

Liikenne ruuhkautuu alueella. Poliisi tiedottaa jonon olevan tällä hetkellä noin kilometrin mittainen.



Poliisi on paikalla ohjaamassa ja varoittamassa liikennettä. Autoilijoita kehotetaan varovaisuuteen. Tie on liukas ja nopeutta tulee hiljentää reilusti poliisin hälytysvalot huomattuaan.



Tapahtumapaikalta kerrotaan, että jonon päässä on ollut useita läheltä piti tilanteita liian suuren tilannenopeuden takia.



Tällä hetkellä liikenne sujuu onnettomuuspaikan ohi molempia kaistoja pitkin.