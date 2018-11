Kotimaa

Meteorologi varoittaa: Jäälle ei ole vielä mitään asiaa

Maanantaina Suomessa on pakkasta koko maassa, kertoo päivystävä meteorologi Sini Tenhunen Ilmatieteen laitokselta.

Liikkeellä on useita sadealueita, ja kaikki sade tule lumena. Paljon lunta ei kuitenkaan tule, paikoittain korkeintaan pari senttiä.Vaikka lämpötila on pakkasen puolella, Tenhunen varoittaa jäälle menemisestä. Viikonlopun aikana ainakin kaksi luistelemaan lähtenyttä miestä hukkui jään petettyä heidän allaan.– Jäät eivät missään nimessä kanna vielä tähän aikaan, Tenhunen sanoo.– Meri on vielä auki, ja vaikka yksittäisissä lammissa voi olla ohut jääkerros, niin se ei vaan kanna.Pakkassään pitäisi Tenhusen mukaan jatkua paljon pidempään ennen kuin jäälle olisi asiaa.Alkava viikon keskivaiheilla sää alkaa taas lauhtua, joten pitävää jääpeitettä ei ole odotettavissa lähiaikoina.