Vakava auto-onnettomuus Jämsässä: Yksi kuoli, kaksi loukkaantui ulosajossa jäisellä tiellä

Yksi mies on kuollut ja kaksi miestä on loukkaantunut ulosajossa Jämsässä, poliisi tiedottaa.Poliisin mukaan onnettomuusautossa oli kolme miestä. Onnettomuudessa kuoli auton kyydissä ollut vuonna 1975 syntynyt vilppulalainen mies. Hän menehtyi sairaalassa.Toisena matkustajana oli vuonna 1989 syntynyt vilppulalainen mies. Kuljettajana epäillään olleen vuonna 1997 syntynyt mies Mänttä-Vilppulasta. Loukkaantuneet ovat edelleen sairaalassa hoidettavana. Poliisi kuvaa molempien vammoja vakaviksi.Poliisin tiedotteen mukaan ulosajo tapahtui Jämsässä Runttimäentiellä lauantai-iltana noin kello 20.14. Tapahtumapaikalle saapui useita poliisipartioita sekä pelastuslaitoksen ja sairaankuljetuksen yksiköitä sekä Finnhemssin helikopteri.johtaneet tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisipartio oli saanut hätäkeskuksesta tehtäväkseen tarkistaa henkilöauto, joka oli tulossa Jämsän suunnasta kohden Mänttää. Auto oli ajanut partiota vastaan, jolloin poliisi oli kääntynyt sen perään.Hetkeä myöhemmin poliisi oli nähnyt auton tien vasemmalla puolen ojassa, Runttimäentiellä mäennyppylän jälkeen vasemmalla kaartuvan mutkan jälkeen.Poliisi epäilee kuljettajaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Puhallustulos on kuljettajalla ollut 0,35 promillea, ja hänen epäillään olleen myös huumausaineiden vaikutuksen alaisena.Tapahtumapaikalla tie oli jäinen. Nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa. Poliisin alustavien tutkimusten perusteella ulosajon syynä epäillään olleen liian suuri tilannenopeus sekä tien liukkaus.