Katso tästä Loton oikea rivi – Kuopiossa täytettiin kaksi 6+1 -riviä – molemmille yli 100 000 euroa



Loton kierroksella ei tullut yhtään täysosumaa.

Kierroksen 47/2018 oikea rivi on 1, 3, 11, 25, 27, 32, 36 ja lisänumero on 6 plusnumero 1.



Kierroksella ei tullut yhtään täysosumaa. Sen sijaan kaksi veikkaajaa sai 6+1 oikein -tuloksen. Tällä rivillä molemmille on luvassa 104 103,60 euroa.



Veikkaukselta tiedotetaan, että toinen voittorivi oli pelattu Kuopiossa Juankosken R-kioskilla ja toinen Kuopion Kolmisopen Tokmannilla.



Ensi lauantain arvonnassa potissa on kahdeksan miljoonaa euroa.