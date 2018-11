Kotimaa

No more Crapland! Lumeton joulumaa muuttui valkoiseksi yhdessä yössä

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005907239.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005910047.html

”Moottorikelkat valmiina kaksi viikkoa sitten”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Luvassa vielä lumikuuroja

Turistit odottavat lunta