Kotimaa

Ulosajo Äänekoskella, nelostie erittäin liukas – palomestari: ”Hyvä kun päästiin itsekin paikalle”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksi miestä syöksyi henkilöautolla ulos nelostieltä Äänekoskella varhain lauantaiaamuna.He olivat tajuissaan, kun heidät vietiin tarkastettavaksi Keski-Suomen keskussairaalaan. Vammat eivät ole vakavia.Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 6.58.– Tie on erittäin liukas. Hyvä kun päästiin itsekin paikalle. Olemme tilanneet liukkauden torjuntaa, kertoo päivystävä palomestari Keski-Suomen pelastuslaitokselta.Auto tullut pohjoisen suunnasta ja tieltä suistuminen tapahtui loivasti vasempaan kaartuvassa ylämäessä, ohituskaistan kohdalla. Paikassa on kallioleikkaus.Mennessään auto osui katuvalopylvääseen, jota pelastuslaitos parhaillaan oikoo alkuperäiseen asentoon.– Toinen kaista on kiinni, mutta ohituskaistaa pääsee ajamaan.Poliisi selvittää onnettomuuden syitä.