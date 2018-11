Silja Serenade lähti remontin jäljiltä merelle pahasti keskeneräisenä – matkustaja: ”Ensimmäisenä vastassa oli roskat ja romut”

Kotimaa

Silja Serenade lähti remontin jäljiltä merelle pahasti keskeneräisenä – matkustaja: ”Ensimmäisenä vastassa oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/uutisvihje/