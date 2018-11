Kotimaa

Talvituristit pettyivät lumettomaan Lappiin – poro- ja huskyajelut jäivät ajamatta ja revontulet näkemättä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso yllä olevalta videolta turistien tunnelmia.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulimme Helsingistä katsomaan revontulia, mutta emme ole vielä nähneet niitäkään.