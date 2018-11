Syyte: Nuoret murhasivat tuttavansa erittäin julmasti Lappeenrannassa – kumpikin vaati mielentilansa tutkimista

Kotimaa

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden perjantaina antaman välituomion mukaan vuonna 1998 syntyneiden lappeenrantalaisen miehen ja naisen murhasyytteen pääkäsittely lykkäytyy mielentilatutkimusten ajaksi.Molemmat vaativat itselleen mielentilatutkimusta, ja myös syyttäjä piti vaatimusta perusteltuna. Käräjäoikeuden mukaan syytettynä olevaa naista koskeva lääkärinlausunto puoltaa tutkimuksen tekemistä.Syyttäjä vaati kaksikolle elinkautista vankeustuomiota 1997 syntyneen savitaipalelaisen miehen murhasta. Syytteen mukaan kaksikko murhasi tuttavansa suunnitelmallisella ja erittäin julmalla tavalla ja yksissä tuumin.Käräjäoikeuden välituomion mukaan mies ja nainen toimivat syyttäjän esittämällä tavalla ja että he syyllistyivät murhan lisäksi törkeään vapaudenriistoon, törkeään ryöstöön, lievään maksuvälinepetokseen sekä hautarauhan rikkomiseen.Poikkeuksellisen julma tapahtumasarja käynnistyi toukokuun 21. päivänä. Uhri ja nainen olivat aluksi naisen asunnolla Lappeenrannan Lauritsalassa, kunnes he illalla hakivat toisen tekijän auton kyytiin ja ajelivat kolmisin laajalla alueella Etelä-Karjalassa.Uhri pakotettiin antamaan puhelimensa, pankkikorttinsa ja tunnuslukunsa tekijöille, minkä jälkeen hän päätyi sidottuna ja käsivarteen viillettynä auton takakonttiin.Puolen yön aikaan mies ja nainen tappoivat uhrin syrjäisellä entisellä sairaala-alueella hakkaamalla, potkimalla, hyppimällä hänen päällään ja lyömällä perhosveitsellä.Silmittömän väkivallan jälkeen kaksikko haki kuollut mies takakontissaan Lappeenrannan McDonalds´in autokaistalta syötävää. Aamuyöllä Lauritsalan venesataman kalliolla he valelivat auton ja siellä olleen ruumiin bensiinillä ja sytyttivät ne tuleen.Oikeudessa mies ja nainen syyttivät henkirikoksesta toisiaan ja sanoivat toimineensa toisen pelottelemana ja pakottamana.Käräjäoikeuden välituomion mukaan heidän keskinäinen viestittelynsä ennen murhaa kuitenkin paljasti, että teko oli suunniteltu yhdessä etukäteen.Syytetyt olivat muun muassa viestitelleet suunnitelmasta ”kouluttaa” uhria. Lisäksi nainen lähetti miehelle väkivaltaisen videoklipin ja viestin ”Plan B”, ja he myös viestittelivät ruumiin hävittämisestä.Ainoaksi veriteon motiiviksi esitettiin se, että murhaajat olivat muutamaa päivää aiemmin joutuneet jonkin aikaa odottamaan uhrin lupaamaa kyytiä lappeenrantalaisessa parkkitalossa.