Poliisin voimankäyttö Airiston Helmi -operaatiossa joutui syyniin: ”Samaan hullutukseen liittyy tutkinnan raportointi presidentille”

Poliisin voimankäyttö Airiston Helmi -operaatiossa joutui syyniin: ”Samaan hullutukseen liittyy tutkinnan rapo

Poliisin voimankäyttöä Airiston Helmi Oy:n syyskuisessa jättioperaatiossa käsiteltiin perjantaina käräjäoikeudessa.Jutussa on kyse siitä, että Airiston Helmen omistava venäläinen liikemies asetti käräjäoikeuden tutkittavaksi, menettelikö poliisi lainmukaisesti syyskuisessa jättioperaatiossa Turun saaristossa.Kanne oli jätetty Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Asiaa käsiteltiin suljetuin ovin videoyhteyden välityksellä Vantaalla.– Koko jutun pointti on siinä, että poliisi käytti täysin suhteettomia voimakeinoja, omistajaa avustava oikeustieteen tohtori Kari Uoti https://www.is.fi/haku/?query=kari+uoti kertoo käräjäsalin avauduttua Ilta-Sanomille.Hän muistuttaa, että pakkokeinolain mukaan kotietsinnän kohteella on oikeus saattaa etsintä tuomioistuimen tutkittavaksi, jos hän epäilee, ettei kotietsinnälle ollut edellytyksiä tai että siinä on menetelty lainvastaisesti.

Mikä siis kertoo käsityksenne mukaan keinojen suhteettomuudesta?

– Tässä asiassa on poliisin mukaan tavanomaisesta talousrikostutkinnasta. Poliisi kuitenkin on käyttänyt voimakeinoja, jotka soveltuisivat lähinnä johonkin terrorismicaseen. Pakkokeinolaki edellyttää, että pakkokeinot suhteutetaan epäilyyn ja niitä käytetään ainoastaan niin paljon, kun on tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi aiheuttamatta tarpeetonta haittaa ja vahinkoa kohteelle. Pakkokeinojen käyttöön liittyy myös hienotunteisuuden edellytys. Pakkokeinoilla ei saa herättää huomiota enempää kuin on välttämätöntä.– Suojelupoliisin kytkemisellä asiaan aiheutettiin julkisuuteen epäily, että kyse on jostakin valtion turvallisuutta uhkaavasta asiasta, mistä ei ole kyse. Tähän samaan hullutukseen liittyy tutkinnan raportointi presidentille. Miksi presidentille pitää infota jutusta, jossa ytimessä on pimeän työvoiman käyttö?Kyse oli isosta operaatiosta, johon osallistui noin 400 henkeä. Alue määrättiin lentokieltoon.– Päämieheeni kohdistuvista epäilyistä annettiin julkisuuteen tällä tavoin väärä kuva, hän sanoo.Asiasta ei tullut päätöstä vielä perjantaina, vaan se on luvassa todennäköisesti joulukuussa.