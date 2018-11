Tällainen oli Black Fridayn aamuvilinä: Bachelorette-Jenny shoppaili kosmetiikkaa – sveitsiläinen Karl yllättyi Suomen Black Fridayssa yhdestä asiasta

Kotimaa

Tällainen oli Black Fridayn aamuvilinä: Bachelorette-Jenny shoppaili kosmetiikkaa – sveitsiläinen Karl yllätty

https://www.is.fi/digitoday/art-2000005908904.html

Tarjouksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/digitoday/art-2000005908904.html





Sekä





Sokoksen









Kaikki





Black