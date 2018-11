Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Sano asiasi suomeksi!

Suomen kielen

Kieli ei ole

Sivustosta on suomen kielessä tullut saitti ja kekristä halloween.

Englanti on

elintilasta on viime viikkoina keskusteltu vilkkaasti suomen kielen lautakunnan ilmaistua kuukausi sitten huolensa asiasta. Tätä ylintä kieliviranomaista ärsyttää englannin kielen voimaperäinen tunkeutuminen yliopistomaailmaan, muuhun työelämään ja jopa asiakaspalveluun.”Koko ajan suurempi osa työelämästä hoituu englannin kielellä. Kaikkein hulluimmalta se tuntuu asiakaspalvelussa”, lautakunnan puheenjohtaja, suomen kielen professori Jaakko Leino perusteli joukkueensa kannanottoa taannoin Helsingin Sanomissa.Lautakunta vaatii valtiolta kieliohjelmaa, jolla kansallisten kielten – suomen ja ruotsin – asema varmistetaan. Suomen kieli ei tietenkään ole häviämässä, mutta sen käyttöala uhkaa kaventua.Samantapaisen varoituksen suomen kielen lautakunta esitti jo 2009. Silloin ei tapahtunut mitään, mutta nyt asiasta sentään keskustellaan. Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin) jopa lupasi edistää lautakunnan vaatiman kieliohjelman laatimista.vain sanakokoelma, vaan se on elämänpiirin ja ajattelun tulkki. Äidinkieleen ovat punoutuneet yhteiset ylisukupolviset muistot ja kansalliset juuret, joita ei kansainvälistymisen nimissä pidä katkaista. Oman kielen vajaa hallinta ei ole oikea kansainvälistymisen tunnus.Keskustelua kielen puhtauden vaalimisen tarpeesta ei pidä ymmärtää väärin. Kielet ovat aina lainanneet toisiltaan. Itse asiassa suomen kielessä on vain pienehkö joukko sanoja, jotka edustavat vanhinta uralilaista kerrostumaa. Matkan varrella kieleen on koko ajan tullut lainoja muista kielistä.Ei ole kuitenkaan syytä ehdoin tahdoin sanoa vieraalla kielellä sitä, mikä voidaan sanoa suomeksi. Kuitenkin sivustosta näyttää tulleen saitti ja kekristä halloween. Lehdistössä haitallisia ilmiöitä usein ”kritisoidaan” siinä missä kaltaiseni vanhan liiton lehtimies tyytyy arvostelemaan niitä.Suomen kielen lautakunta antoi kannanottonsa lokakuun lopulla. Siitä on nyt keskusteltu halloweenin ja Black Fridayn välinen aika, ja kaikesta päätellen keskustelu jatkuu. Ilmeisesti lautakunnan kannanotto osui nyt kipeämmin kuin vaikutuksettomaksi jäänyt vuonna 2009 ilmaistu huoli.tieteen kielenä tärkeä, mutta tätä tärkeyttä ei pidä tulkita niin, että suomen ja ruotsin asemaa yliopistomaailmassa heikennetään. Suomen kielen kehittämisessä kulttuurikieleksi meni noin sata vuotta, mutta kieli marginalisoituu paljon lyhyemmässä ajassa, ellei syrjäytymistä vastaan toimita.Kielen käyttöalan kapeutumisen yksi seuraus on, että moni äidinkielinenkin alkaa osata kieltä entistä huonommin. Suomenkielisen lehdistön kieli on keskimäärin kohtalaisen hyvää, mutta vaaran merkkejä näkyy.Äänteellisesti toisiaan muistuttavat sanat sekoittuvat helposti. Kaikki ammattikirjoittajatkaan eivät erota loukkua loukosta, kansallisuutta kansalaisuudesta, ymmärrystä ymmärtämyksestä tai kohtalaista kohtuullisesta.Jokainen otsikontekijä tietää, että suomi tuntuu joskus raivostuttavan pitkäsanaiselta. Puhekieli on kuitenkin taloudellista: suomensaksalainen Roman Schatz on huomauttanut, että saksaksi joutuisi käyttämään parikymmenkertaisen määrän sanoja, jotta välittyisi sama informaatio kuin siinä keskustelussa, jossa toinen kysyy Mitä jätkä? ja saa vastauksen Paskaaks tässä.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.