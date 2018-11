Kotimaa

42-vuotias mies löytyi kuolleena kotoaan Sonkajärvellä, poliisi tutkii murhana – useita pidätettyinä

Itä-Suomen poliisi tiedotti torstaina tutkivansa Sonkajärvellä tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. Poliisi oli löytänyt keskiviikkoiltana Sonkajärveltä yksityisasunnosta miehen ruumiin. Uhri on vuonna 1976 syntynyt sonkajärveläinen mies.Poliisi tutkii tapausta murhana uhrin vammojen perusteella. Poliisin epäilyjen mukaan uhriin on käytetty voimakasta väkivaltaa.Poliisi kertoo nyt tiedotteessa ottaneensa keskiviikon ja torstain välisenä yönä kiinni rikoksesta epäiltyinä viisi iisalmelaista henkilöä, joista kaksi oli naisia. Poliisi on vapauttanut yhden kiinniotetun torstaina ja ottanut iisalmelaisen naisen kiinni rikoksesta epäiltynä.Kiinniotetut ovat tällä hetkellä pidätettyinä, mutta vangitsemisvaatimuksia ei ole vielä jätetty. Poliisin mukaan tapauksen esitutkinta etenee nyt kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla.Poliisi pääsi epäillyn henkirikoksen jäljille, kun hätäkeskukseen ilmoitettiin keskiviikkoiltana Iisalmesta löytyneestä autosta. Asiassa ilmenneiden seikkojen vuoksi poliisi päätti alkaa selvittää auton omistajaa.Poliisi tavoitteli 42-vuotiasta sonkajärveläistä miestä, jonka käytössä auto oli ollut. Lopulta poliisi löysi hänet kuolleena kotoaan.