Kotimaa

Airiston Helmen omistaja moittii poliisia liiasta voimankäytöstä – asiaa käsitellään oikeudessa tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jutussa on kyse siitä, että Airiston Helmen omistava venäläinen liikemies asetti käräjäoikeuden tutkittavaksi, menettelikö poliisi lainmukaisesti syyskuisessa jättioperaatiossa Turun saaristossa.Kanne oli jätetty Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Asiaa käsiteltiin suljetuin ovin videoyhteyden välityksellä Vantaalla.Pakkokeinolain mukaan kotietsinnän kohteella on oikeus saattaa etsintä tuomioistuimen tutkittavaksi, jos hän epäilee, ettei kotietsinnälle ollut edellytyksiä tai että siinä on menetelty lainvastaisesti.Pakkokeinoilla puututaan ihmisten oikeuksien ytimeen. Keinoja pitää soveltaa vähintä ja pienintä tarpeellista voimaa käyttäen.Paljon puhutussa saaristo-operaatiossa poliisi teki kotietsinnän yhteensä 17:ään kohteeseen. Operaatioon osallistui noin 400 henkeä poliisista ja muista viranomaisista. Lisäksi alue määrättiin lentokieltoon.Asiasta ei tule päätöstä vielä perjantaina.