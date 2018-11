Kotimaa

Sää viilenee viikonlopun aikana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina sää on poutaista. Lapissa tulee jokunen lumikuuro päivällä. Pilvisyys on runsasta ja sumupilveä esiintyy yleisesti, aamulla myös sumua.Päivän mittaan sää muuttuu selkeämmäksi Pohjanmaalta Oulun seudulle ja Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella. Illalla Pohjois-Lappiin saapuu luoteesta yhtenäisiä lumisateita. Länsituuli on kohtalaista.Päivälämpötila on enimmäkseen nollan ja muutaman pakkasasteen välillä, etelä- ja länsirannikolla on suojaa.Lauantaina sää on poutaista ja monin paikoin selkeää, itärajalla pilvisyys on ajoittain runsaampaa. Luoteistuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on maan länsiosassa nollan vaiheilla, idässä ja pohjoisessa on muutama pakkasaste.Sunnuntaina säässä ei suuria muutoksia tapahdu. Aurinko paistaa edelleen monin paikoin ja sää on poutaista. Luoteistuuli heikkenee hieman.Päivällä on 0 - 5 astetta pakkasta.