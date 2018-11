Laulaja Marjatta Leppänen otti usein yhteen ruutukasvo Matti Kuuslan kanssa: ”Saatoimme välillä isoilla kirjaimilla puhua toisillemme”

Kotimaa

Laulaja Marjatta Leppänen otti usein yhteen ruutukasvo Matti Kuuslan kanssa: ”Saatoimme välillä isoilla kirjai

Viihteen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdessä













Leppänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





36 elokuvassa













Aarre Elo