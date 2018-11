Kotimaa

Kommentti: Suomi integroituu yhä syvemmälle Naton komentojärjestelmään

Ensi vuoden

Bold Quest

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain asevoimien sanoma tulee selkeästi esille: sotilaallisiin uhkiin vastataan useimmiten koalitioissa, ei yksin.

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustushallinnosta kerrotaan silti samaa viestiä kuin ennenkin. Bold Quest, tai mikään muukaan kansainvälinen harjoitus, ei muuta Suomen tilannetta.

Integroitumisesta