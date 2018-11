Kotimaa

Biologian vihkon etsiminen johti järkyttävään löytöön – teini­pojan tekemisiä vakoiltiin riista­kameralla

Kuvaamista selitettiin koirien tarkkailulla

Oikeus: Jokaisella pitäisi olla paikka, jossa voi tuntea olevansa turvassa

Pojan äiti ja isäpuoli olivat kuvanneet pojan touhuja tämän omassa huoneessa salaa riistakameralla. Oikeus katsoi avioparin syyllistyneen salakatseluun lähes viiden kuukauden ajan lokakuusta 2016 maaliskuulle 2017 saakka.Lisäksi pariskunta pahoinpiteli poikaa salakatselun paljastuttua. Pariskunta otti väkisin kännykän pojalta estäen näin hänen mahdollisuutensa ottaa yhteyttä esimerkiksi omaan biologiseen isäänsä.Poikaa salakatselu järkytti pahan kerran. Poliisille poika kertoi olleensa sokissa. Ahdistusta aiheutti erityisesti se, että hänen äitinsä oli tietoinen kuvaamisesta.Äidin ja isäpuolen toiminta paljastui, kun poika oli aamulla lähdössä kouluun. Etsiessään biologian vihkoaan poika huomasi huoneensa hyllyllä riistakameran, joka oli toiminnassa.Poika otti kameran muistikortin ja katsoi sen sisältöä kännykällään. Kortilla oli pojasta noin 350 kuvaa.Kun poika käytti koiria ulkona, isäpuoli meni huoneeseen ja huomasi muistikortin kadonneen. Isäpuoli uhkasi poikaa puhelimen ja tietokoneen menettämisellä, ellei hän anna korttia takaisin.Yhdeksättä luokkaa käynyt poika kieltäytyi ja lähti kouluun. Kotiin palattuaan poika vaihtoi kameraan uuden, tyhjän muistikortin. Näin hän pystyi sanomaan isäpuolelleen poistaneensa kuvat.Äiti selitti riistakameran käyttöä pojalleen koirien tarkkailulla, koska ne olivat aiemmin sotkeneet paikkoja ollessaan keskenään kotona. Pojalle kuvaamisesta ei kerrottu, ”koska hänen ei tarvitse tietää kaikkea”.Oikeus katsoi kameran olleen hyllyssä niin korkealla, ettei sillä voinut kuvata koirien tekemisiä.Kuvaaminen jatkui seuraavana päivänä olohuoneesta. Kamera oli suunnattu kohti pojan huoneen ovea, ja poikaa vaadittiin pitämään ovensa auki. Isäpuoli oli laittanut kameran kiinni ketjulla ja lukolla, ettei poika enää siihen koskisi.Tilanne kärjistyi pian riitaan. Äiti ja isäpuoli ottivat pojalta ensin netin pois. Kun poika sulki huoneensa oven käskystä välittämättä, isäpuoli uhkasi ottaa oven saranoiltaan irti.Lopulta äiti ja isäpuoli ottivat voimakeinot avukseen. Pojan sormia vääntämällä he saivat haltuunsa hänen puhelimensa. Paniikkiin joutuneelle pojalle äiti totesi, että he saavat halutessaan käydä häneen käsiksi.Tilanne alkoi purkautua, kun poika näytti seuraavana päivänä vammojaan koulun terveydenhuoltajalle. Poika sai soitettua lopulta myös omalle isälleen.Äiti väitti oikeudessa, että poika tiesi kuvaamisesta. Äiti huomautti, että heidän asuntonsa ulko-ovella on kyltti, jossa kerrotaan videovalvonnasta.Isäpuolen mukaan kamera oli pojan huoneessa vain yhtenä päivänä yhteisesti sovitulla tavalla ja vain silloin, kun ketään ei ole paikalla.Äiti ja isäpuoli väittivät pojan keksineen ja dramatisoineen väitteet salakatselusta ja pahoinpitelystä, jotta hän pääsisi asumaan isänsä luokse. Äidin mukaan pojan isä oli jopa neuvonut poikaansa siitä, miten asiassa toimia.– Salakatselusta ja pahoinpitelystä (poika) saa tehtyä lastensuojeluun ilmoituksia, jotka auttavat häntä pääsemään isänsä luokse, oikeus kirjasi isäpuolen näkemyksen.Koulun terveydenhoitaja kertoi pojan tulleen vastaanotolle pahoilla mielin ja nyyhkien. Hän piti pojan kertomusta uskottavana.Poika oli kertonut kotioloistaan terveydenhoitajalle jo ennen seitsemännelle luokalle tuloaan. Äitinsä läsnäollessa poika oli sanonut, ettei pidä isäpuolestaan ja kutsui tätä natsiksi.Asiaa selviteltyään terveydenhoitaja ja pojan äiti päättivät yhdessä tehdä yhteistyöpyynnön lastensuojeluun.Oikeus uskoi pojan tarinaa. Tarkkaa tietoa siitä, miten pitkään poikaa oli kuvattu salaa, ei saatu selville. Oikeuden mukaan rikos tapahtui ainakin sinä päivänä, kun poika kameran hyllystään löysi.Rangaistusta mitatessaan oikeus arvosteli äitiä ja isäpuolta selvin sanoin.– (Pojan) yksityisyyttä on loukattu hänen kodissaan, joka pitäisi olla jokaiselle paikka, jossa henkilö voi tuntea olevansa turvassa ja jossa henkilöllä on vahva oikeus yksityisyyteen, ratkaisussa todetaan.– (Poika) on ollut tapahtuma-aikana vasta 15-vuotias ja tekijöinä ovat olleet henkilöt, joihin (pojan) on tullut voida luottaa ja joiden kanssa hän oli asunut. Kysymyksessä on yksityisyyden ydinalueeseen kohdistuva loukkaus.Sekä 51-vuotias äiti että 55-vuotias isäpuoli tuomittiin salakatselusta ja lievästä pahoinpitelystä 45 päiväsakkoon. Äidin sakkosummaksi tuli 675 euroa, isäpuolen 1 755 euroa.Pariskunnan on maksettava pojalle korvaukseksi kärsimyksestä 1 200 euroa ja kivusta 200 euroa. Kun mukaan lisätään rikosuhrimaksut ja pojan oikeudenkäyntikulut, pariskunnan kukkarot kevenevät yhteensä lähes 7 300 eurolla.