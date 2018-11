Kotimaa

Rekka törmäsi kallioon Liperissä – tie suljettu liikenteeltä

Rekka törmäsi kallioon Liperissä – tie suljettu liikenteeltä 22.11. 17:03

Liperi Valtatie 23 on toistaiseksi poikki.

Rekka on suistunut ulos tieltä Liperissä Pohjois-Karjalassa, kertoo Itä-Suomen poliisi Twitterissä. Pelastuslaitoksen mukaan rekka on ajautunut päin kalliota.



Onnettomuuden takia liikenne valtatiellä 23 on suljettu Juojärven liittymästä Viinijärven suuntaan. Paikalla on kiertotie ja poliisi ohjaamassa liikennettä.



Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa ei ollut rekan lisäksi muita osallisia.



Hätäkeskus sai tiedon liikenneonnettomuudesta neljältä iltapäivällä.