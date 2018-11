Lompakkovarkaat vaanivat iäkkäitä naisia – "siististi pukeutuneilla ja ystävällisillä" varkailla ainakin 17 uhria

Kotimaa

Lompakkovarkaat vaanivat iäkkäitä naisia – "siististi pukeutuneilla ja ystävällisillä" varkailla ainakin 17 uh

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin viety summa muutamia satoja euroja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy