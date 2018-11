Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Suomalainen 2.0

Suomalainen on se, joka pitää nyt kolmatta vuotta monologia siitä, miten muiden suomalaisten tulisi keskustella.

Jorma Eton Suomalainen-runossa kuvataan suomalaista mykäksi ähkyjäksi, ja jotain siinä on humisevista hongistakin. Bertolt Brechtin mukaan suomalainen vaikenee kahdella kielellä, Churchillille suomalaiset olivat piisaminnahkoistaan roikkuvia metsäläisiä ja F. Scott Fitzgeraldille suomalainen oli palvelija, joka hellan äärellä mumisi itselleen suomalaisia kansanviisauksia.Ei pidä paikkaansa! On tullut aika päivittää suomalaisuutta koskevat ennakkoluulot nykyaikaisemmiksi.on se, joka ilmastokatastrofista kuultuaan pohtii, mitäs hyötyä tästä on Suomelle ja keksii, että meistä tulee ilmastonsuojelun kärkimaa, ja niin kääntyi globaali katastrofi suomalaisen voitoksi.Suomalainen on se, joka ei pyhitä lepopäiväänsä, vaan huutaa puolisolleen ”Missä vitussa on harava?!”, ei omista haravaa, ajaa kauppaan ostamaan haravan, ajaa metsään ja kuvauttaa itsensä haravoimassa metsää osallistuakseen kansainväliseen keskusteluun siitä, että mäkään en pidä Trumpista.Suomalainen on se, joka rakentaa sadan metrin lipputangon, jotta siihen saisi koripallokentän kokoisen Suomen lipun liehumaan, ja sitten siihen ei saakaan, kun suomalainen luuli liikoja maailman kestävyydestä.Ensimmäinen suomalainen on se, joka asuu Helsingissä ja sen mielestä kaikkien suomalaisten pitäisi asua Helsingissä. Toista suomalaista kukaan ei kuuntele, koska se ei asu Helsingissä.Ensimmäinen suomalainen on se, joka sanoo toiselle suomalaiselle, että vihreä homokommunisti, oo hiljaa, ja toinen suomalainen on se, joka blokkaa ensimmäisen suomalaisen ja kolmas suomalainen on se, joka yrittää nousta muiden yläpuolelle selittäessään, että jos vain kohdattaisiin toisemme, ei olisi erimielisyyksiä, ja on siinä mielessä oikeassa, että sekä ensimmäinen että toinen suomalainen haluaisivat vetää kolmatta suomalaista turpiin.suomalainen on se, joka ei halua tehdä enää lisää suomalaisia, ja toinen suomalainen on se, joka kysyy, entä jos saat tonnin, tekisitkö sitten, mihin ensimmäinen suomalainen vastaa, että ootsä hullu, tonni ei korvaa sitä, mitä lapsi tekee mun perseelle.Ensimmäinen suomalainen on se, joka matkustaa uuteen kauppakeskukseen katsoakseen, miten paljon tykkäyksiä se saa siitä, kun se kauppakeskuksessa twiittaa surkean vitsin kauppakeskuksesta. Toinen suomalainen on kauppakeskuksen kauppias, joka ahdistuneena katsoo ensimmäistä suomalaista vitsailemassa toisen suomalaisen ahdingosta.Suomalainen on se, joka pitää nyt kolmatta vuotta monologia siitä, miten muiden suomalaisten tulisi keskustella.Suomalainen on se, joka poliittisesta suuntautumisesta riippumatta sanoo ”sivistysympäristölapsetvanhukset” paitsi se yksi suomalainen, joka sanoo ”auto” ja ”makkara”.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.