Kotimaa

Poliisi tutkii murhaa Sonkajärvellä – uhriin käytetty voimakasta väkivaltaa

Itä-Suomen poliisi tutkii Sonkajärvellä tapahtunutta henkirikosta.

Poliisi löysi keskiviikkoiltana Sonkajärveltä yksityisasunnosta kuolleen miehen, kertoo Itä-Suomen poliisi.



Poliisin mukaan uhri on sonkajärveläinen vuonna 1976 syntynyt mies.



Poliisin epäilyjen mukaan uhriin on käytetty voimakasta väkivaltaa, minkä vuoksi asiaa tutkitaan murhana. Poliisi teki keskiviikkoyönä kiinniottoja asiaan liittyen ja kiinniotettujen osuutta tapahtuneeseen on tutkittu yön ja torstaipäivän aikana.



Asian esitutkinta on alkuvaiheessa eikä poliisi pysty asiasta vielä tiedottamaan tämän enempää.