Karut kuvat: Paraatipaikalla seisovan kerrostalon ulkolaatat irtoilevat ja seinissä on halkeamia – HS: Yksi mies pitää valtaa talossa, jota ei ole korjattu 20 vuoteen

"Talon julkisivu aikanaan huonosti rakennettu"

"Päätetty asianmukaisesti yhtiökokouksissa ja yhtiön hallituksessa"

Espoon Tapiolassa sijaitsevan kerrostalon julkisivun kunto on huolestuttanut osaa talon asukkaista. Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005907088.html Kiinteistöosakeyhtiö Hopiakannel sijaitsee keskeisellä paikalla Espoon Tapiolan metroaseman vieressä. Valokuvista näkyy, miten jotkut seinälaatat ovat irtoamassa ja niitä on tuettu verkon avulla. porraskäytävän seinissä on halkeamia.Taloyhtiön asukas kertoo, että noin 40 vuotta vanhan talon tilannetta on hoidettu kohta 15 vuotta siten, että yhtiössä tehdään vain suunnitelmia ja selvitystöitä ja maksetaan isoja palkkioita konsulteille.– Samaan aikaan asumismenot kasvavat. Yhtiövastikkeet ovat muutamassa vuodessa kaksinkertaistuneet. Lisäksi on kerätty ylimääräisiä yhtiövastikkeita ja otettu lainaa kulujen kattamiseksi, talon pitkäaikainen asukas Marjukka Mäkinen https://www.is.fi/haku/?query=marjukka+makinen kertoo Ilta-Sanomille.Hän korostaa, että edustaa itseään tässä asiassa eikä hän ole kaikkien asukkaiden edustaja. Mäkistä harmittaa, että taloyhtiössä on liian pitkään vain tehty suunnitelmia eikä kunnon korjauksia.– Kun vastikkeet eivät riitä kuluihin, teemme vuodesta toiseen tappiollisia tilinpäätöksiä. Uudisrakennusvaihtoehdon selvittäminen tuli esille jo 2010, mutta nyt on mennyt kahdeksan vuotta ja suhdanteet eivät enää ole puolellamme, Mäkinen kertoo.Rapistuva talo ei ole taloyhtiön suurin ongelma, vaan se, miten taloyhtiötä johdetaan, kertoo HS. Taloyhtiössä valtaa pitää alakerran apteekin omistaja Juhani Isomeri https://www.is.fi/haku/?query=juhani+isomeri poikiensa kanssa. HS:n mukaan Isomerellä ja hänen Meriotso-säätiöllään on ollut 20 vuotta talon osake-enemmistö. Taloa ei ole HS:n mukaan korjattu lainkaan 20 vuoteen. Yhtiö omistaa kuusi asuntoa ja useita yritystiloja rakennuksesta. Isomeri on taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.– Talon julkisivu on aikanaan huonosti rakennettu. Talon julkisuvun klinkkerilaatat irtoavat pakkasvaurioiden vuoksi. Meillä on kaksi vaihtoehtoa, eli tehdä joko laaja peruskorjaus tai rakentaa kokonaan uusi rakennus samalle paikalle, Isomeri kertoo Ilta-Sanomille.Hänen mukaansa uudisrakennus olisi selvästi parempi vaihtoehto.– Espoon kaupunki haluaa rakentaa uuden tyylikkään keskustan ja kävelykeskuksen. Meidän talomme on hyvin keskeisellä paikalla tätä uutta keskustaa ja osa isompaa suunnitelmaa, jolla Tapiolasta tulisi kuin toiminnan tori. Vanha talomme ei voisi suunnitelman mukaan jäädä yksinäiseksi ”tönöksi” aiempaa korkeamman keskustan paikalle, hän sanoo.Isomeren mukaan kaikki osakkaat ovat kannattaneet yksimielisesti tätä uudisrakennusvaihtoehtoa, joka hänen mukaansa etenee.– Se vaatii toteutuakseen tietysti vielä muun muassa sen, että osakkaat ovat valmiit myymään asuntonsa ja tekevät siitä sopimuksen tulevan toteuttajan kanssa.Isomeren mukaan toinen vaihtoehto on edelleenkin laaja remontti.– Peruskorjauksen tekemisen vaihtoehdosta on myös yksimielinen päätös vuodelta 2010. Se kattaisi ainakin julkisivut, parvekkeet, ikkunat ja katon. 2010 jälkeen uudisrakennusvaihtoehto tuli koko Tapiolan keskustan osalta isoksi tavoitteeksi ja Hopiakannel on tässä kehityksessä mukana.Toimitusjohtaja kertoo, miten asia etenee.– Rakennusta koskevat asiat on päätetty asianmukaisesti yhtiökokouksissa ja yhtiön hallituksessa. Meillä on menossa uudisrakennushanke, jonka kaavasuunnitelmat ovat olleet nähtävillä. Nähtävillä olo päättyi 13.11. Kiinteistö Oy Hopiakannel Oy:n toimitusjohtaja Tuija Tarula-Aho https://www.is.fi/haku/?query=tuija+tarula-aho kertoo.Hän sanoo harmittelevansa sitä, että rakennuksen ja yhtiön tilanteesta on syntynyt aiemmin liian yksipuolinen kuva.– Yhtiö on jatkanut kaavaa koskevia neuvotteluja sen nähtävillä olon jälkeenkin. Asukkaille ja osakkaille on tiedotettu vireillä olevista suunnitelmista ja neuvotteluista. Urakoitsijoilta ja kiinteistön kehittäjiltä odotetaan nyt vastauksia siitä, saadaanko kaikkia osakkaita tyydyttävä tarjous. Jos uudisrakennushanke ei toteudu, yhtiössä ollaan valmistauduttu tekemään laaja peruskorjaus, Tarula-Aho sanoo.– Peruskorjaukseen kuuluisivat siinä tapauksessa muun muassa vesikaton, julkisivujen ja parvekkeiden korjaaminen, hän kertoo.

Tarkoittaako uudisrakennushanke sitä, että nykyiselle tontille ja nykyisen talon paikalle rakennettaisiin uusi talo ja entinen purettaisiin?

– Uudisrakennushanke tarkoittaa juuri sitä, että nykyinen rakennus purettaisiin ja rakennettaisiin kokonaan uusi talo, hän sanoo.