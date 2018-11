Kotimaa

Vito pysäytti pyromaaniksi epäillyn Keravalla – ”Karvainen konstaapeli käytti massiivista nenäänsä”

Keravalla poltettiin auto keskiviikkona iltapäivällä. Poliisi sai ilmoituksen toisesta alkavasta autopalosta iltakuudelta, ja silminnäkijän mukaan ihmisen nähtiin piiloutuvan paikalla.Poliisikoira nimeltään Suhteellisen Viha, Vito lähti mukaan partion mukana Vantaalta.”Vito arveli jo heti alkajaiksi, että tämmöinen peli ei meillä vetele, ja että pyromaani on saatava kiinni”, Facebook-päivityksessä kerrotaan.Tekijäksi epäilty ihminen oli karannut paikalta, mutta poliisikoira oli toista mieltä.”Karvainen konstaapeli Vito käytti massiivista nenäänsä ja repi avustajansa perässään.”Partio huomasi Viton päättäneen metsässä olevan joku piilossa. Vito ampaisi perään ja löysi poliisin mukaan piileskelemästä ”henkilön, joka ei aikonut antautua karvaisen nenän edessä”.”Pyromania on kavala häiriö ja Vito toivoo henkilön saavan apua tulen himoonsa. Ilman karvaista sohvaperunaa olisi henkilön toiminta suurella todennäköisyydellä jatkunut pahenevana”, Itä-Uudenmaan poliisilaitos muistuttaa.Tänään torstaina julkaistiin Vuoden poliisikoira 2018. Se ei ole Vito, vaan parsonrussellinterrieri Wildfay’s Captain K eli tuttavallisemmin Jekku.Hämeen poliisilaitos kertoo Facebook-sivuillaan, että Jekku on samalla Suomen pienin poliisikoira. Pienestä koostaan huolimatta Jekku on poliisilaitoksen mukaan ”edelläkävijä poliisin erikoiskoirana”, sillä se on ensimmäisiä poliisin huumekoiria, joille on opetettu myös ampuma-aseiden etsintä.Kennelliiton tiedotteen mukaan Jekku on onnistunut löytämään työtehtävillään huomattavia määriä rikollisten kätkemiä rahoja ja huumeita. Aseita se on löytänyt kymmenittäin.