Lapsi mukaan liki 800 työpaikalle perjantaina 22.11. 10:39

Suomessa vietetään perjantaina valtakunnallista Lapsi mukaan töihin -päivää.

Kolmatta kertaa vietettävään päivään on ilmoittautunut mukaan liki 800 työpaikkaa, joten teemapäivän suosio on jatkanut kasvuaan.



Päivän tarkoitus on tutustuttaa lapset vanhempiensa tai muun läheisen aikuisen arkeen. Mukaan on ilmoittautunut muun muassa useita virastoja, ministeriöitä ja kuntia.



Lapsi mukaan töihin -päivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien viikon perjantaina. Päivään on otettu mallia vastaavista kansallisista päivistä, joita vietetään esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa.



Lapsiasiavaltuutetun toimisto, työ- ja elinkeinoministeriö ja Lastensuojelun Keskusliitto ovat koordinoineet kampanjapäivän suunnittelua yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.