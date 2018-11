Kotimaa

Poutasää jatkuu – lauantaista tulossa aurinkoinen päivä

Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, päivän aikana voi tulla jokunen heikko lumikuuro.Lämpötila on vähän nollan molemmin puolin.Perjantain vastaisena yönä alin lämpötila on suuressa osassa maata 2 - 7 astetta pakkasta, Koillis-Lapissa nollan vaiheilla.Perjantaina länsituuli voimistuu kohtalaiseksi, pilvisyys vaihtelee ja valtaosassa maata on poutaa. Maan pohjoisosassa tulee jokunen lumikuuro.Päivälämpötila on etelä- ja länsirannikolla sekä lounaassa vähän nollan yläpuolella, suuressa osassa maata on pakkasta 0 - 2 astetta.Lauantaina etelässä ja lännessä on aurinkoista, idässä ja pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ajoittain ja tulee jokunen heikko lumikuuro.Päivälämpötila on vähän nollan molemmin puolin.