Unitutkija, opettaja ja äiti kertovat: 3 hyvää ja huonoa puolta kahdeksan aamuille

Hyvät puolet:





On mahdollisuus, että oppilaat päättelevät, että kun koulu alkaa myöhemmin, niin voi myös mennä myöhemmin nukkumaan. Sitten nukutaan kuitenkin viimeiseen minuuttiin asti

Huonot puolet:





”Helsinki on sitoutunut siihen, että lapsia kuullaan”

Riittäisikö esimerkiksi, ettei olisi viittä kahdeksan aamua?