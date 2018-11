Kotimaa

Sokerideittailu ei ole mikään vaaraton ilmiö, vaan helpon rahan toivossa alkanut deittailu voi päätyä väkivaltaisen rikoksen uhriksi joutumiseen.Asia nousi ajankohtaiseksi, kun Sisä-Suomen poliisi kertoi, että se tutkii 17-vuotiaan tytön epäiltyä raiskausta, johon liittyy sokerideittailu eli sugardating. Sisä-Suomen poliisin tutkinnasta kertoi Yle https://yle.fi/uutiset/3-10506388 Sokerideittailulla tarkoitetaan sitä, että varakas vanhempi henkilö antaa nuorelle rahaa tai lahjoja, joihin nuorella ei muuten olisi mahdollisuutta. Vanhempi mies (sugar daddy) siis tukee nuorempaa naista (sugar babe) taloudellisesti.Ilta-Sanomat kysyi rikosylikonstaapeli Kenneth Erikssonilta https://www.is.fi/haku/?query=kenneth+erikssonilta Helsingin poliisista ilmiön taustoista ja siitä, miten ilmiö näkyy poliisin työssä.– Ilmiössä on kyse siitä, että haetaan rahoittajaa eli sponssia itselle. Se ei sinänsä ole laitonta. Mutta jos saa säännöllistä tuloa, varmaan verottaja on sitä mieltä, että pitäisi maksaa myös veroa, Eriksson kertoo.

Mitä vaaroja tässä on? Milloin ollaan prostituution tiellä?

– Kun toimitaan netin kautta ja hankitaan vakioasiakkaita, kyseessä on ns. hienostuneempi prostituution muoto. Kyseessä on eräänlainen uusi trendi, joka ei vielä näy kovin paljon poliisin jokapäiväisessä työssä, hän sanoo.Tapauksia on silti tullut jo ilmi.– Meillä on ollut joitakin sokerideittailun tapauksia, joihin poliisi on puuttunut. Usein syynä on ollut se, että asiakas on alkanut vainota palvelua tarjonnutta nuorta naista eli ei ymmärrä pelisääntöjä. Haluaa enemmän mitä sovitaan, hän kertoo.

Miten varoittaisit nuoria ryhtymästä tähän?

