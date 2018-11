Kotimaa

Energiajuomaa, suklaata, leipää: Puolustusvoimat alkaa tarjota alokkaille kylmiä pussilounaita

”Ruoan ei tarvitse olla lämmintä ollakseen ravitsemuksellisesti hyvää”

Jos varusmiehet eivät tykkää lounaasta ja syövät vain puolet siitä, voi se johtaa siihen, että illalla syödään enemmän pitsaa kuin muuten tulisi syötyä.

”En ymmärrä kokeilun tarkoitusta”

Väittäisin, ettei se paranna tehokkuutta, vaan pikemminkin heikentää. Kyllä ihmiset tarvitsevat tauon, jossa ajatukset menevät muualle.