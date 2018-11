Näin lelusalakuljettajasta tuli petosmies: Rami Adham keräsi rahaa orvoille, osti 62 000 euron siirtolapuutarhamökin

Kotimaa

Näin lelusalakuljettajasta tuli petosmies: Rami Adham keräsi rahaa orvoille, osti 62 000 euron siirtolapuutarh

Kolme





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001936138.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005441556.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001936183.html

Lelusalakuljettajan





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001935149.html

Helsingin





Valehteliko