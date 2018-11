Linnan juhliin kutsuttu roskapoliisi Marjo Vainio edustaa roskasormuksessa – mielessä yksi kysymys presidentille

Kotimaa

Linnan juhliin kutsuttu roskapoliisi Marjo Vainio edustaa roskasormuksessa – mielessä yksi kysymys presidentil

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toiveissa suora kysymys presidentille

Linnaan upeassa ”roskakorussa”









Juhliin ilmasto- ja ympäristötekoja tehneitä suomalaisia

https://www.is.fi/linnanjuhlat/art-2000005899297.html