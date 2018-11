Kotimaa

Haminan 100-metriseen lipputankoon ei nosteta lippua suunnitellusti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Haminan kaupunki on päättänyt, ettei se nosta lippua kohua herättäneeseen suurlippusalkoon 3. joulukuuta. Tapahtumalla oli tarkoitus juhlistaa lähestyvää itsenäisyyspäivää.Kaupungin mukaan salon käyttöönottoon liittyvä tarkastus on edelleen kesken.Kaupunki on saanut lisädokumentteja salon suunnitelleelta ja valmistaneelta toimittajalta, mutta valmistajan lujuuslaskelmia ei pidetä riittävän varmoina. Turvallisuuden varmistamiseksi kaupunki perui lipun nostamisen, mutta samalle päivälle suunniteltu juhlakonsertti toteutetaan suunnitellusti.Jättilipputankoa tarkastaa parhaillaan A-Insinöörit, joka on Haminan konsultti- ja pääsuunnittelukumppani hankkeessa. Lisäksi Hamina on päättänyt tarkastaa tangon totetuksen laadun. Tämän erillisen tarkastuksen tekee Kiwa Inspecta.Lipputanko on venäläisvalmisteinen. Sen suunnittelun ja toteutuksen urakoitsijana on ADS Finland Oy.