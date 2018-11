Kotimaa

Jari Pesosen taposta syytettyä epäillään nyt myös pontikka­tehtailusta ja vaimonsa uhkailusta

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005906065.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytetään vaimonsa uhkaamisesta pistoolilla