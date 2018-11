Kotimaa

Katso suuri puheenjohtajatentti ISTV:stä suorana klo 15.20 – paikalla kaikki puoluejohtajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tentin vetävät toimittaja, mediayrittäjäja Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja– Aiheista on suorastaan runsauden pulaa, Lehtimäki ja Haapala arvioivat.Kyseessä on ensimmäinen tentti, johon osallistuu myös vihreiden puheenjohtaja– Mielenkiintoista nähdä, millaisella otteella hän lähteejälkeen viemään vihreitä kohti eduskuntavaaleja, juontajat miettivät.Tentissä käydään yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajan voimin läpi puolueita erottavia tekijöitä.Mukana ovat siis(kesk),(kok),(sdp),(sin),(ps),(vihr),(vas),(rkp),(kd).Puolitoista tuntia kestävä tentti alkaa klo 15.20.Iltapäivän kattaus paljastuu lähetyksen kestäessä, mutta yhden teeman juontajat kertovat jo etukäteen:– Se on väestöennuste ja syntyvyys, sillä sehän kattaa käytännössä koko Suomen tulevaisuuden – maahanmuutosta ikäihmisten kohteluun.Tentin jälkeen puheenjohtajien onnistumisen arvioi kouluarvosanoilla Ilta-Sanomien nettisivuilla suosittu IS-raati.