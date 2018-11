Kotimaa

Tänään on aurinkoista suuressa osassa maata

Keskiviikkona sää on poutainen ja ainakin osin aurinkoinen suuressa osassa maata. Lapissa on pilvisempää ja koillisosassa satelee vähän lunta tai räntää.Maan etelä- ja länsiosassa tuulet ovat heikkoja, idässä ja pohjoisessa koillistuuli on kohtalaista, Koillis-Lapissa navakkaa.Päivälämpötila on yhdestä asteesta neljään pakkasasteeseen.Torstaina pilvisyys vaihtelee ja sää jatkuu enimmäkseen poutaisena.Tuuli heikkenee myös idässä ja pohjoisessa. Päivälämpötila on enimmäkseen yhdestä asteesta neljään pakkasasteeseen.Perjantaina pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa on selkeämpää. Sää jatkuu poutaisena.Päivälämpötila on vähän nollan molemmin puolin.