Kahdeksan kouluaamuista luopuminen aiheutti kiivaan keskustelun – väsyneille huutia: ”Koulukirja käteen niin tulee uni”

Uutinen siitä, että kahdeksan kouluaamut ovat jäämässä mahdollisesti historiaan Helsingissä, on kirvoittanut monen kansalaisen kielenkannat.Ilta-Sanomien ensimmäinen uutinen aiheesta keräsi tiistai-iltaan mennessä yli 400 kommenttia. Moni oli sitä mieltä, että aamuväsymykseen on yksinkertainen ratkaisu: laittaa teinit aiemmin nukkumaan. Iltavirkuilta ehdotus sai myös kannatusta.jos koululaiset menisivät ajoissa nukkumaan, eivätkä räpläisi puhelinta saati pelaisi yömyöhään?”Jonexpitäisi saada nuoret rakennuksille tai keittiöön tai kauppaan aamulla kello 7 tai aikaisemmin. Eihän tällaisista pumpulissa kasvaneista lapsista ole pian työelämään lainkaan...”Voitto kotiinhohhoijaa taas .... Ruudut ja kännykät veks kello 21! Koulukirja käteen niin tulee uni, joku saattaa ehkä oppiakin jotain.”Mä vaanviimeistään työelämässä aletaan itkemään kun pitää tulla yhdeksäksi viimeistään paikalle.... tai että pitää ylipäätänsä tulla? Miksi mennään niin myöhään nukkumaan? Koulut voisivat alkaa jo aamu seitsemältä niin pääsisi sitten aikaisemmin viettämään omaa aikaansa kukin tavallaan.P.S. Nukkuminen on helppoa. Pää tyynyyn ja unta palloon.”Vain 24 tuntia päivässäpelaavat netissä tai hengailevat ostarilla yli puolenyön arkisinkin, ja eivät sitten "jaksa" herätä aamulla kouluun? Osalla krapula vielä vaivaa. Vanhemmat eivät huolehdi jälkikasvunsa nukkumaanmenoajoista ja kurista. Kumpi on ongelma? Se, että arkisin ei osata mennä ajoissa nukkumaan. vai kello 8 alkava koulu?”Käsittämätöntä!on hyvä syy siirtää nukkumaanmenoaikaa tunnilla myöhemmäksi.”Anselmitätä yhteiskuntaa oikein vaivaa. Kautta aikojen on menty kahdeksaksi kouluun ja nyt näiden uusavuttomien lapset kukkuvat yöt ilman mitään kontrollia ja sitten valitetaan väsymystä. Ei ihme, kun kynttilä palaa molemmista päistä.”Aurorajuttu. Näin jälkeenpäin ajateltuna oli uuvuttavaa elää aamuvirkkujen mukaan 9 vuoden ajan. Aamuvirkut voivat aivan hyvin odottaa sen tunnin ilman mitään kärsimyksiä ja käyttää sen ajan mihin huvittaa, mutta ei-aamuvirkku taas vaan kärsii jos joutuu menemään aikaisin.”Aamukastehyvin että vain maanantailta lopetettaisiin kahdeksan aamut.”MondayTarkoittaa nuorille myös valoisampaa aamutaivalta kouluun. Nyt vielä päättäjille järkeä aikavyöhykkeen valintaan, ja otetaan Suomessa käyttöön pysyvä nykyinen kesäaika! Tunnin valoisampi ilta parantaa huomattavasti mahdollisuuksia liikkua töiden jälkeen.”Dollariinhosin aina kahdeksan aamuja, ja niiden tuntien osalta itselläni meni kaikki ihan ohi. Jotkut kaverini taas tulivat jopa hengailemaan koululle ennen kahdeksaa, koska olivat aamuvirkkuja. Itselleni oli pelastus, kun meitä suuria ikäluokkia oli niin paljon, että kouluissa siirryttiin aamu- ja iltapäivävuoroihin, jolloin pääsin pakkoaamuista eroon.”enää elä maatalousyhteiskunnassa vaan vuotta 2018. Kannatan myöhempiä aamuja ehdottomasti.”Vakkaehdottaa aikaisemmin nukkumaan menemistä. Se ei ole oikea ratkaisu, sillä tässä ei ole kyse varsinaisesti väsymyksestä vaan vuorokausirytmistä. Tutkimuksissa on havaittu, että älykkäimmät ja tehokkaimmat ihmiset ovat iltavirkkuja, kun taas aamuvirkut soveltuvat paremmin yksinkertaisempiin tehtäviin.”Sama työpaikoillekaukaa Helsinkiin joka päivä lukioon matkustavana tämä ilahduttaa minua! Huomaan myöhäisempinä aamuina olevani paljon virkeämpi kuin aikaisempina, vaikka menenkin nukkumaan myöhemmin. Tämän varmaankin tutkimuksista päätellen kokee moni muukin!”Lukiolainen