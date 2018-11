Mies kehui olevansa tottunut käsittelemään isoja koiria – 60-kiloinen kaukasiankoira karkasi kolmesti ja juoksi puremaan muita

Kotimaa

Mies kehui olevansa tottunut käsittelemään isoja koiria – 60-kiloinen kaukasiankoira karkasi kolmesti ja juoks

Vaativa laumanvartija

69-vuotias salolainen mies kertoi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa olevansa tottunut koirienkäsittelijä.Hänellä oli ollut isoja koiria aiemminkin, muun muassa rottweiler ja saksanpaimenkoira.Siitä huolimatta hänen ja hänen puolisonsa 60-kiloinen kaukasiankoira pääsi kolmesti karkuun ja puremaan ohikulkijoiden koiria. Kyseiset onnettomuudet olivat tapahtuneet vuonna 2017 lähellä pariskunnan pihapiiriä.Ensimmäisellä kerralla koira oli päässyt irti juoksuvaijeristaan ja hyökännyt ohikulkijan koiran kimppuun.Toisella kerralla koira oli juossut sisältä talosta ulos, napannut paljon pienempää koiraa reidestä kiinni ja retuuttanut ilmassa.Kolmannella kerralla mies oli viemässä koiraa autoon, mutta koira oli livennyt hänen otteestaan ja mennyt puremaan ohikulkijan koiraa takapuoleen.Pariskunta vakuutti oikeudessa kaukasiankoiransa olevan omassa porukassa säyseä ja todella kiltti.Laumanvartijakoirana kaukasiankoira on kuitenkin äärimmäisen varauksellinen vieraita kohtaan.Rotuyhdistyksen mukaan koiran reviiritietoisuus on vahva, eikä sitä ei voi suositella kerrostalokoiraksi tai edes vilkkaaseen taajamaympäristöön.Vaikka oikean ihmisen käsissä ja oikeassa ympäristössä kaukasiankoira on lempeä jättiläinen, sitä ei vaativuutensa vuoksi suositella ensimmäiseksi koiraksi.Pariskunta tuomittiin käräjäoikeudessa eläimen vartioimatta jättämisestä, 69-vuotias mies kolmesta ja 67-vuotias nainen kahdesta kerrasta.Miehen rangaistukseksi tuli 30 päiväsakkoa eli hänen tuloillaan 660 euroa, naiselle 15 päiväsakkoa eli 135 euroa. Heidät velvoitettiin korvaamaan myös koirien omistajien eläinlääkärikulut, jotka vaihtelivat 155 eurosta 330 euroon.Pariskunta valitti tuomiostaan hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei myöntänyt heille jatkokäsittelylupaa. Täten käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.