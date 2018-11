Kotimaa

Koulujen kahdeksan aamut historiaan? Tampereella on jo paikoin luovuttu, Turku hylkäsi ajatuksen

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005905402.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tampere vanavedessä

Turku: Aamualoite nurin viime keväänä

Oulu: Asia ei ollut esillä