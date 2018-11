Kotimaa

Turun Kerttulin lukiossa kirjoitettiin eniten laudatureja syksyn kirjoituksissa

Syksyllä valmistuvista ylioppilaista laudatur-menestyjäksi kruunataan seitsemän laudaturin ja yhden eximian opiskelija, Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan. Tulos kirjoitettiin Turussa Kerttulin lukiossa.Ylioppilastutkintolautakunnan aktuaari Alex Hellsten kertoo, että syksyllä valmistuvien määrä on yleensä pienempi, sillä useat opiskelijat tähtäävät valmistumaan keväällä.– Seitsemän laudaturia on erittäin hyvä siihen nähden, että on syksy.Seitsemän laudaturin kirjoittaja oli tänä syksynä ainoa laatuaan, mutta kokonaistuloksessa se riitti vasta kolmanneksi parhaalle sijalle. Paras kokonaistulos saavutettiin Tikkurilan lukiossa, jossa opiskelija kirjoitti kuusi laudaturia, kaksi eximiaa ja yhden magnan.Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan syksyllä tutkintonsa valmiiksi saavia opiskelijoita on noin 3 500.