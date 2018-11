Kotimaa

Viileä poutasää jatkuu koko viikon

Tiistaina sää on poutaista. Maan etelä- ja keskiosassa aurinko paistaa monin paikoin, pohjoisessa pilvisyys runsastuu.Kylmä pohjoistuuli voimistuu etenkin Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee vähän nollan molemmin puolin.Keskiviikkona sää jatkuu poutaisena ja monin paikoin selkeänä. Pohjois-Lapissa tuulee navakasti luoteesta.Sää kylmenee hieman, lämpötila kohoaa vielä etelä- ja länsirannikolla lähelle nollaa, sisämaassa jäädään vähän pakkasen puolelle.Torstaina sää on myös poutaista lähes koko maassa. Pohjois-Lapissa voi sadella ajoittain lunta. Pilvisyys vaihtelee ja sumupilveä esiintyy yleisesti. Myös aurinko näyttäytyy päivän aikana. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yhdestä asteesta kolmeen pakkasasteeseen.