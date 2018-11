Tulli epäilee: Salakuljettajat toivat Suomeen 5 000 kiloa nuuskaa – välttelivät tarkastuksia liimattavilla rekisteritunnuksilla

Kotimaa

Tulli epäilee virolaisen nuuskan salakuljetusorganisaation tuoneen Suomeen noin 5000 kiloa nuuskaa vuoden 2018 aikana. Nuuskaa on myyty laittomille tukkukauppiaille, ja vältettyjen valmisteverojen määrä on yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa, Tulli kertoi tiedotteessaan.Tulli epäilee rikoskokonaisuuden päätekijäksi Virossa asuvaa keski-ikäistä virolaismiestä. Miehen epäillään järjestäneen nuuskan salakuljetuksen Ruotsista Naantalin, Turun, Tornion ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta Suomeen.Tullin esitutkinnan mukaan salakuljetuksiin on käytetty kaupallisessa liikenteessä olleita kuorma-autoja, asuntoautoja ja pakettiautoa. Tulli takavarikoi esitutkinnan aikana autojen liimattavia rekisteritunnuksia, joiden avulla salakuljettajien epäillään yrittäneen välttää tullitarkastukset ja nuuskan takavarikoinnin rajanylityspaikoilla.Tulli kertoo myös takavarikoineensa esitutkinnan aikana virolaiselta salakuljetusorganisaatiolta useita Suomeen salakuljetettuja nuuskaeriä, joiden yhteenlaskettu nuuskamäärä on yli 950 kiloa. Lisäksi Tulli takavarikoi syyskuussa varastohalliin tehdyssä kotietsinnässä pakettiautosta ja varastosta yhteensä lähes 400 kiloa nuuskaa.Takavarikoidun nuuskan katukauppahinnaksi arvioidaan pimeillä markkinoilla 380 000 euroa.Tulli epäilee rikoskokonaisuudessa yhteensä 11:tä henkilöä, joista neljä on ollut vangittuina. Näiden lisäksi tukkukauppiaiksi epäillyt pääkaupunkiseudulla asuvat suomalaismiehet ovat olleet kiinniotettuina.Tulli on tutkinut tapausta törkeinä veropetoksina ja salakuljetusrikoksina. Tapauksen esitutkinta on vielä kesken.