Äiti alkoi saada majoitusyritykseen iljettäviä puheluita tyttärestään – syy paljastui Facebookiin tekaistusta seksiprofiilista

Äiti alkoi saada majoitusyritykseen iljettäviä puheluita tyttärestään – syy paljastui Facebookiin tekaistusta

Soittajat olivat saaneet tiedon seksiä huokeaan hintaan myyvästä naisesta Facebookin kautta. Facebookista löytyikin tyttären etunimillä ja valokuvalla varustettu profiili, jossa oli julkaistu lukuisia seksin myyntiin liittyviä ilmoituksia.Profiili oli tekaistu. Tekijäksi paljastui espoolaismies, johon tytär oli tutustunut terveysalan työnsä kautta. Keski-Suomessa viihtyvä mies oli ollut naisen asiakkaana, mutta muussa tekemisessä osapuolet eivät olleet olleet.Tytär arvasi tekijän, joka myönsi auliisti menettelynsä poliisille. Juttu meni Keski-Suomen käräjäoikeuteen, joka katsoi miehen syyllistyneen törkeään kunnianloukkaukseen ja kahteen identiteettivarkauteen.Tekaistu profiili oli Facebookissa julkisesti näkyvissä lähes neljän kuukauden ajan. Kaikki profiilin viestit olivat julkisia. Facebookin ylläpito poisti profiilin tyttären otettua asiasta yhteyttä.Oikeus katsoi, että tytär oli etunimen ja valokuvan vuoksi helposti tunnistettavissa profiilista. Rikos aiheutti oikeuden mukaan tyttärelle suurta kärsimystä profiilissa julkaistun kirjoitusten sisällön, levittämistavan ja teon keston vuoksi.Törkeyttä korosti se, että profiilin nimenomainen tarkoitus oli loukkaaminen. Profiilissa kerrottiin, että tytär on himokas ja myy seksiä erittäin halvalla, muutamalla kympillä.Identiteettivarkauden uhriksi joutui myös äiti. Mies luuli tyttären yhä asuvan kotonaan, ja liitti siksi profiiliin äidin kotiosoitteen, yrityksen nimen ja puhelinnumeron. Syyttäjän tietojen mukaan äiti sai profiilin takia joitakin yhteydenottoja.Mies tuomittiin lisäksi kahdesta lievästä petoksesta, joilla ei ole tekemistä Facebook-profiiliin liittyvän teon kanssa.Oikeus määräsi miehelle 75 päivää ehdotonta vankeutta. Tuomio on ehdoton, sillä miehellä on myös aiempaa rikollisuutta.Mies joutuu maksamaan tyttärelle 5000 euroa loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Äidille miehen on maksettava samasta syystä 500 euroa.