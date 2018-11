Kotimaa

Venäjän suurlähettiläs ulkoministeriön puhuteltavana – tällainen tilaisuus oli: ”Ei ollut monologi kyseessä”

on pyytänyt Venäjältä lisätietoja gps-signaalin härinnästä.Ulkoministeriön ylin virkamies, valtiosihteeri Matti Anttonen https://www.is.fi/haku/?query=matti+anttonen keskusteli tänään Venäjän suurlähettilään Pavel Kuznetsovin https://www.is.fi/haku/?query=pavel+kuznetsovin kanssa.– Suomen huoli on hänelle ilmaistu, koskee myös siviililentoliikenteen vaarantamista. On pyydetty lisätietoja, on pyydetty Venäjältä vastuullista toimintaa, ulkoministeriön yksikönpäällikkö Sari Rautio https://www.is.fi/haku/?query=sari+rautio kertoi.Suomen ja ulkoministeriön mukaan toissa viikolla Nato-harjoituksen aikana tullut gps-häirintä oli peräisin Venäjältä.Venäjä on kiistänyt häirinneensä Suomen gps-signaalia.

Minkälainen tilaisuus oli? Oliko Kuznetsov kuunteluoppilaana, vai oliko keskustelua, yksikönpäällikkö Sari Rautio?

– Käytiin keskustelu aiheesta. Ei ollut monologi kyseessä, ulkoministeriön poliittisen osaston turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikönpäällikkö Rautio totesi.

Mitä Kuznetsov itse sanoi?

– En voi lähteä hänen puheitaan referoimaan. Puhuttiin siitä, millä tavoin lentoturvallisuutta voi edistää, ja miten varmistetaan, että mikään toiminta ei sitä häiritse, Rautio vastasi.

Venäjä ja Kuznetsov eivät ole myöntäneet, että häirintä olisi heiltä peräisin?

– Siihen en ota kantaa. Viime viikolla Venäjän presidentin kansliasta vain asia todettiin – en muista tarkkaan millä sanoilla. Se on heidän puoleltaan se, mikä on julkisuuteen todettu.

Kuinka kauan Anttosen ja Kuznetsovin keskustelu kesti?

– Aikaa ei otettu, varmaan keskipitkä keskustelu, ei pitkä eikä lyhyt.

Miten pitkä on diplomatiassa keskipitkä keskustelu?

– En pysty sanomaan. Kaikki olennainen tuli keskusteltua, Rautio sanoi.

Venäjä ei ole tapahtumaa myöntänyt, ja suurlähettiläs on nyt puhutettu. Miten asia tästä etenee?

– Suomen puolelta teemme mitä voimme sen eteen, että tällaista häirintää ei jatkossa tapahdu, ja että turvallisuus ja lentoturvallisuus voidaan taata.

Jos Venäjä vain kuuntelee, ja Suomi vain ilmaisee huolensa – mikä tehtävä tällä keskustelulla on?

– Kerromme meidän keskeiset viestit ja pyydämme lisätietoja. Niitä toki odotamme. Jäämme odottamaan, mitä heidän puolelta tapahtuu.

Venäjä on kiistänyt häirinnän. Odottaako Suomi, että sieltä Venäjältä jonkinlainen selvitys tulee?

– Se jää nähtäväksi, ulkoministeriön Rautio totesi.

Onko Suomi jättänyt Venäjälle noottia gps-häirinnästä?

– Ei ole toimitettu noottia. Keskustelu on tällä hetkellä se, jonka pohjalta edetään, Rautio vastasi.Nootti on valtion virallinen kirjallinen tiedonanto tai kysymys toiselle valtiolle.